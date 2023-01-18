Бизнесмен Виталий Колесников, находящийся в розыске в Украине, сбежал в Россию, получил «паспорт» группировки «ЛНР» и зарегистрировал девять компаний в соответствии с законами РФ на территории временно оккупированной части Донецкой области. Об этом говорится в расследовании «‎Радио Свободы»‎.



В 2020 году Национальное антикоррупционное бюро задержало Колесникова во время передачи части взятки главе Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко.



Журналисты, используя открытые данные реестра юридических лиц российской Федеральной налоговой службы и материалов регистрационного дела, установили, что Колесников, якобы отправившись на лечение в Россию в декабре 2020 года, в июле 2021 года получил «паспорт» группировки «ЛНР», а в конце января 2022 года зарегистрировал компанию «‎Внешторгэнергокоммун»‎ («‎ВТЭК»‎) в Москве.



После полномасштабного вторжения России в Украину, а именно в октябре-ноябре 2022 года компания «‎ВТЭК» создала на временно оккупированной территории Донецкой области девять компаний по российскому законодательству: «‎Корпорация Гефэст ВТЭК» и ‎‎Гефтек»‎, (торговля), «Донбасс Строй-Инжиниринг» (строительство), «Комснаб» (торговля лесом), «Конструктор» (торговля металлом), «МСК» (строительство), «Ромулагропрод» (торговля), «Стройгазмонтаж» (торговля стройматериалами) , «УК Медицина» (торговля медикаментами).



Журналисты нашли несколько номеров телефонов бизнесмена, но он не ответил ни на звонки, ни на сообщения.

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