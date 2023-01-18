Бізнесмен Віталій Колесников, який перебуває в розшуку в Україні, втік до Росії, отримав «паспорт» угруповання «ЛНР» та зареєстрував дев'ять компаній відповідно до законів РФ на території тимчасово окупованої частини Донецької області. Про це йдеться у розслідуванні «Радіо Свободи».



В 2020 року Національне антикорупційне бюро затримало Колесникова під час передачі частини хабара голові Фонду державного майна України Дмитру Сенніченку.



Журналісти, використовуючи відкриті дані реєстру юридичних осіб російської Федеральної податкової служби та матеріалів реєстраційної справи, встановили, що Колесников, нібито вирушивши на лікування до Росії у грудні 2020 року, у липні 2021 року отримав «паспорт» угруповання «ЛНР», а наприкінці січня 2022 року зареєстрував компанію «Внешторгенергокомун» («ВТЕК») в Москві.



Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а саме в жовтні-листопаді 2022 року компанія «ВТЕК» створила на тимчасово окупованій території Донецької області дев'ять компаній за російським законодавством: «Корпорація Гефест ВТЕК» і «Гефтек», (торгівля), «Донбас Буд-Інжиніринг» (будівництво), «Комснаб» (торгівля лісом), «Конструктор» (торгівля металом), «МСК» (будівництво), «Ромулагропрод» (торгівля), «Будгазмонтаж» (торгівля будматеріалами), «УК Медицина» (торгівля медикаментами).



Журналісти знайшли кілька номерів телефонів бізнесмена, але не відповів ні на дзвінки, ні на повідомлення.

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