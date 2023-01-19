Российские силы обстреляли Запорожскую область зажигательными снарядами

Российские оккупанты обстреляли Запорожской область зажигательными снарядами. В целом за минувшие сутки зафиксировано 153 обстрела, пострадали 17 населенных пунктов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.



«Звук, который всколыхнул среди ночи областной центр — это вражеский огонь, направленный на Матвеевскую громаду. Как отметит оккупант в своих лживых сводках, он целился в сверхважный стратегический объект. Но ракета С-300 упала в поле, от ее взрыва в местном образовательном учреждении и зданиях рядом выбило все окна», — отметил Старух.

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