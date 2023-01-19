Російські сили обстріляли Запорізьку область запальними снарядами

Російські окупанти обстріляли Запорізьку область запальними снарядами. Загалом за минулу добу зафіксовано 153 обстріли, постраждали 17 населених пунктів. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Старух.



«Звук, який сколихнув серед ночі обласний центр — це ворожий вогонь, спрямований на Матвіївську громаду. Як зазначить окупант у своїх брехливих зведеннях, він цілився у надважливий стратегічний об'єкт. Але ракета С-300 впала в поле, від її вибуху в місцевому освітньому закладі та будівлях поруч вибило всі вікна», — зазначив Старух.

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