«ДНР» приняла бюджет в 285 миллионов долларов

Бюджет группировки «ДНР» на 2023 год составит 196 миллиардов 151 миллион 430,4 тысячи рублей (285 миллионов долларов). Об этом говорится в соответствующем «законе», опубликованном на сайте главы группировки Дениса Пушилина.



В общем объеме доходов указаны:

налоговые и неналоговые доходы —25 225 541,2 тысячи рублей;

безвозмездные поступления — 170 925 889,2 тысячи рублей.

«Общий объем расходов в сумме 196 151 430,4 тысячи рублей», — говорится в «документе».



Дефицит, уверяют в «ДНР», составит 0 рублей. Отмечается, что «часть финансирования» в бюджет поступит из российской федеральной казны.



Группировка приняла бюджет 18 января, и намерена применять его с 1 января 2023 года.

До 2016 года бюджет группировки «ДНР» формировался помесячно. Впоследствии удалось перейти на поквартальное планирование.



В 2016 году немецкое издание Bild сообщало, что Россия ежегодно тратит около одного миллиарда евро на зарплаты и соцобеспечение жителей неподконтрольных правительству Украины частей Донецкой и Луганской областей. По подсчетам газеты, эта сумма 0,6% годовых расходов российского бюджета.



На зарплаты и пенсии Москва ежемесячно тратила почти 79 миллионов евро, подчеркивала Bild. Только на выплаты пенсий требовалось более 30 миллионов евро. К тому же газ, бензин, нефть, продукты питания, гуманитарная помощь и боеприпасы обходятся России в сотни миллионов евро в год, сообщало издание.



В 2019 году группировка «ДНР» впервые приняла годовой бюджет. При этом он не был обнародован.



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