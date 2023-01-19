«ДНР» ухвалила бюджет у 285 мільйонів доларів

Бюджет угруповання «ДНР» на 2023 рік становитиме 196 мільярдів 151 мільйон 430,4 тисячі рублів (285 мільйонів доларів). Про це йдеться у відповідному «законі», опублікованому на сайті очільника угруповання Дениса Пушиліна.



У загальному обсязі доходів вказані:

податкові та неподаткові доходи — 25 225 541,2 тисячі рублів;

безоплатні надходження — 170 925 889,2 тисячі рублів.

«Загальний обсяг видатків у сумі 196 151 430,4 тисячі рублів», — йдеться в «документі».



Дефіцит, запевняють у «ДНР», становитиме 0 рублів. Зазначається, що «частина фінансування» до бюджету надійде з російської федеральної скарбниці.



Угруповання ухвалило бюджет 18 січня, і має намір застосовувати його з 1 січня 2023 року.

До 2016 року бюджет угруповання «ДНР» формувався помісячно. Згодом вдалося перейти на поквартальне планування.



У 2016 році німецьке видання Bild повідомляло, що Росія щорічно витрачає близько одного мільярда євро на зарплати та соцзабезпечення мешканців непідконтрольних уряду України частин Донецької та Луганської областей. За підрахунками газети, ця сума 0,6% річних витрат російського бюджету.



На зарплати та пенсії Москва щомісяця витрачала майже 79 мільйонів євро, наголошувала Bild. Лише на виплати пенсій було потрібно понад 30 мільйонів євро. До того ж газ, бензин, нафта, харчові продукти, гуманітарна допомога й боєприпаси обходяться Росії в сотні мільйонів євро на рік, повідомляло видання.



У 2019 році угруповання «ДНР» уперше ухвалило річний бюджет. При цьому його не було оприлюднено.



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