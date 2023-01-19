Как сегодня выглядит Марьинка: Съемка с дрона

В Марьинке Донецкой области — значительные разрушения из-за обстрелов со стороны российских войск. Как сегодня выглядит город, показали в Telegram-канале «Стратком ВСУ».



«Марьинки больше не существует! По крайней мере в том виде, в котором городок существовал до прихода "русского мира". Оккупанты не оставили от города, в котором еще в 2021 году проживало около 9,5 тысячи украинцев, ничего живого», — отмечается в комментарии.



На видео, снятом с дрона, — разрушенные и поврежденные пожарами многоэтажки и воронки от снарядов, которыми густо усеяны поля.

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