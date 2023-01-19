Який сьогодні вигляд має Мар'їнка: Зйомка з дрона

У Мар'їнці Донецької області — значні руйнування через обстріли з боку російських військ. Який сьогодні вигляд має місто, показали в Telegram-каналі «Стратком ЗСУ».



«Мар'їнки більше не існує! Принаймні в тому вигляді, в якому містечко існувало до приходу "русского мира". Окупанти не залишили від міста, в якому ще 2021 року проживало близько 9,5 тисячі українців, нічого живого», — зазначається в коментарі.



На відео, знятому з дрона, — зруйновані й пошкоджені пожежами багатоповерхівки та вирви від снарядів, якими густо всіяні поля.