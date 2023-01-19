Тимошенко могут в ближайшее время уволить из Офиса президента – Гончаренко

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в ближайшее время будет уволен. Об этом 19 января в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, ссылаясь на свои осведомленные источники.



В частности, он анонсировал «большие новости» из Офиса президента, заявив, что в ведомстве ожидается увольнение.



Помимо этого, как отметил Алексей Гончаренко, также ожидаются кадровые перестановки в Кабинете министров Украины.



Через несколько часов нардеп уточнил, что в скором времени из Офиса президента будет уволен заместитель руководителя Кирилл Тимошенко.



«Мои источники сообщают, что будет уволен Кирилл Тимошенко с должности заместителя председателя ОП», — добавил нардеп в своем Telegram-канале.