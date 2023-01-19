Заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко найближчим часом буде звільнено. Про це 19 січня у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко, посилаючись на свої обізнані джерела.



Зокрема він анонсував «великі новини» з Офісу президента, заявивши, що у відомстві очікується звільнення.



Окрім цього, як зазначив Олексій Гончаренко, також очікуються кадрові перестановки у Кабінеті міністрів України.



За кілька годин нардеп уточнив, що незабаром з Офісу президента буде звільнено заступника керівника Кирила Тимошенко.



«Мої джерела повідомляють, що буде звільнено Кирила Тимошенко з посади заступника голови ВП», - додав нардеп у своєму Telegram-каналі.