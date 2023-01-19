Пограничники показали, как уничтожили группу пехоты оккупантов под Соледаром

Пограничники обнаружили и уничтожили группу пехоты российской армией под Соледаром. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины и опубликовали видео удара по войскам РФ.

«На днях с помощью БПЛА пограничников были успешно поражены места укрытия и скопления пехоты оккупантов, которые скрывались в промышленной зоне», - рассказали пограничники, отметив, что после получения координат размещения группы войск РФ по ним также отработала артиллерия ГПСУ.

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