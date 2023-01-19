Прикордонники показали, як знищили групу піхоти окупантів під Соледаром

Прикордонники виявили та знищили групу піхоти російською армією під Соледаром. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України та опублікували відео удару по військах РФ.

«Днями, з допомогою БПЛА прикордонників було успішно уражено місця укриття та скупчення піхоти окупантів, які ховалися в промисловій зоні», - розповіли прикордонники, зазначивши, що після отримання координат розміщення групи військ РФ за ними також відпрацювала артилерія ДПСУ.

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