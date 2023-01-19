В Херсонской области два человека подорвались на минах

Два человека подорвались на минах на территории Бериславской громады Херсонской области 18 января. Об этом сообщает глава Бериславской РВА Владимир Литвинов.



По его словам, один человек получил ранения из-за подрыва на мине вблизи села Высокое. Еще один человек получил ранения во время выполнения сельскохозяйственных работ в селе Борозенское в результате подрыва на неизвестном взрывоопасном предмете.



16 января в Бериславском районе два человека подорвались на мине и погибли.



Ранее в Великоалександровской громаде Херсонской области местный житель также подорвался на мине.