У Херсонській області двоє людей підірвалися на мінах

Двоє людей підірвалися на мінах на території Бериславської громади Херсонської області 18 січня. Про це повідомляє голова Бериславської РВА Володимир Литвинов.



За його словами, одна людина отримала поранення через підрив на міні поблизу села Високе. Ще одна людина зазнала поранень під час виконання сільськогосподарських робіт у селі Борозенське внаслідок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі.



16 січня у Бериславському районі двоє людей підірвалися на міні та загинули.



Раніше у Великоолександрівській громаді на Херсонщині місцевий житель також підірвався на міні.