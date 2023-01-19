В Украине будут заочно судить трех «регионалов», возглавляющих оккупационную администрацию на Луганщине

Троим представителям «Партии регионов», которые до 2014 года занимали должности главы Старобельской райгосадминистрации и его заместителя, а также мэра райцентра, грозит заключение за сотрудничество с Россией. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



«В начале полномасштабной войны они предложили оккупантам помощь. За это их назначили руководителями так называемой "администрации Старобельского района ЛНР". Коллаборанты выполняли задачи Москвы для распространения кремлевского режима и подавления партизанского движения», - говорится в сообщении.



По данным следствия, обвиняемые участвуют в создании оккупационных органов на территории захваченного района, в частности так называемых таможенных постов и подразделения «МВД ЛНР».



Кроме того, 12 мая прошлого года коллаборанты по случаю «Дня России» организовали поднятие триколора на центральной площади Старобельска.



СБУ собрала доказательства преступной деятельности «регионалов». Им объявили подозрение по ч. 3 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1, а также по ч. 5 ст. 111-1 УКУ. В настоящее время обвинительные материалы направлены в суд. Злоумышленники объявлены в розыск.



Коллаборантам грозит до 15 лет за решеткой с конфискацией имущества.