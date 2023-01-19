На Херсонщине восстановили еще один мост через Ингулец

В Давыдовом Броде Херсонской области восстановили мост через реку Ингулец. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Ярослав Янушевич.



«Усилиями 26-й бригады спецтранспорта ВСУ на сооружении установлены железные пролеты с деревянным покрытием, поэтому по мосту может двигаться не только легковой, но и грузовой транспорт. Обеспечен проезд в две стороны одновременно по направлению Кочубеевка — Давыдов Брод», — проинформировал Янушевич.



Он напомнил, что село освободили от российских оккупантов 4 октября прошлого года, и его жители долгие месяцы ждали восстановления одной из главных дорог, связывающей их с другими населенными пунктами.





Ранее мост через Ингулец восстановили в селе Заградовка.