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На Херсонщині відновили ще один міст через Інгулець

19 січня 2023, 15:21

На Херсонщині відновили ще один міст через Інгулець

У Давидовому Броді Херсонської області відновили міст через річку Інгулець. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Зусиллями 26-ї бригади спецтранспорту ЗСУ на споруді встановлено залізні прольоти з дерев'яним покриттям, тож мостом може рухатися не лише легковий, а й вантажний транспорт. Забезпечено проїзд у два боки одночасно за напрямком Кочубеївка — Давидів Брід», — поінформував Янушевич.

Він нагадав, що село звільнили від російських окупантів 4 жовтня минулого року, і його мешканці довгі місяці чекали на відновлення однієї з головних доріг, що зв'язує їх з іншими населеними пунктами.



Раніше міст через Інгулець відновили в селі Заградівка.

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