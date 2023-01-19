На Херсонщині відновили ще один міст через Інгулець

У Давидовому Броді Херсонської області відновили міст через річку Інгулець. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.



«Зусиллями 26-ї бригади спецтранспорту ЗСУ на споруді встановлено залізні прольоти з дерев'яним покриттям, тож мостом може рухатися не лише легковий, а й вантажний транспорт. Забезпечено проїзд у два боки одночасно за напрямком Кочубеївка — Давидів Брід», — поінформував Янушевич.



Він нагадав, що село звільнили від російських окупантів 4 жовтня минулого року, і його мешканці довгі місяці чекали на відновлення однієї з головних доріг, що зв'язує їх з іншими населеними пунктами.





Раніше міст через Інгулець відновили в селі Заградівка.