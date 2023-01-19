Ракетный удар войск РФ по многоэтажке Днепра убил 46 человек

Ракетным ударом российской армии по многоэтажному дому в Днепре были убиты 46 человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



Он рассказал, что 11 человек еще не опознаны и столько же остаются пропавшими без вести. Опознание, по словам Резниченко, продолжается.



«80 человек ранены. В больницах города под наблюдением медиков остаются 24 пострадавших. Трое в тяжелом состоянии, в том числе 9-летняя девочка», — написал он.

14 января Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Одна из ракет разрушила подъезд многоэтажного дома в Днепре.