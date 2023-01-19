Ракетний удар військ РФ по багатоповерхівці Дніпра вбив 46 осіб

Ракетний удар військ РФ по багатоповерхівці Дніпра вбив 46 людей. Фото: Валентин Резніченко

Ракетним ударом російської армії по багатоповерховому будинку в Дніпрі було вбито 46 людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



Він також розповів, що 11 людей ще не впізнані і стільки ж лишаються зниклими безвісти. Опізнання, за словами Резніченка, триває.



«80 людей поранені. У лікарнях міста під наглядом медиків зостаються 24 постраждалих. Троє у важкому стані, з-поміж них 9-річна дівчинка», — написав він.

14 січня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Одна з ракет зруйнувала під'їзд багатоповерхового будинку у Дніпрі.