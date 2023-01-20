ЧВК «Вагнера» финансирует деятельность в Украине за счет рудника в ЦАР — Politico

За последний год ЧВК «Вагнер» значительно расширила свою деятельность в Центральноафриканской республике. Группировка может увеличить свою прибыль от добычи полезных ископаемых в стране до 1 млрд долларов. Об этом пишет Politico со ссылкой на западных чиновников и телеграмму правительства США, которая оказалась в распоряжении издания.



Речь идет о месторождении золота Ндассима. Россия начала эксплуатировать его еще в 2018 году, пообещав властям страны обеспечивать безопасность региона, где находятся прииски. Для этой цели используются наемники ЧВК «Вагнер».



Отмечается, что под их контролем кустарный рудник превратился в крупный комплекс, который сейчас охватывает как минимум восемь производственных зон. Сейчас «вагнеровцы» работают над сооружением объектов для долгосрочной эксплуатации рудника.



«Тот факт, что они расширяют добычу полезных ископаемых, что они строят эти долгосрочные планы, думаю, действительно указывает на то, насколько они сблизились с местными военными и какое влияние оказывают на правительство ЦАР», - рассказала изданию замдиректора проекта «Транснациональные угрозы» американского Центра стратегических и международных исследований Катрина Докси.



Связь с властями доказывает и еще один факт, пишет Politico: ЦАР запретила миротворцам ООН запускать беспилотники над месторождением. Несколько дронов были обстреляны армией республики. Официальные лица США считают, что ЧВК «Вагнер» получает «политический контроль в стране».



Кроме того, в 2020 году ЧВК направила бойцов на рудник Ндассима, а в 2021 году группировку обвиняли в том, что она «без суда и следствия казнила повстанцев и людей, живущих в этом районе, чтобы выгнать их из их домов для дальнейшей разработки шахты».



Полученные от работы рудника деньги, вероятно, будут использованы для поддержки военных операций в Украине, закупки вооружения и вербовки новых наемников.