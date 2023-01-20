ПВК «Вагнера» фінансує діяльність в Україні за рахунок копальні в ЦАР — Politico

За останній рік ПВК «Вагнер» значно розширила свою діяльність у Центральноафриканській республіці. Угруповання може збільшити свій прибуток від видобутку корисних копалин у країні до 1 млрд доларів. Про це пише Politico з посиланням на західних чиновників та телеграму уряду США, яка опинилася у розпорядженні видання.



Йдеться про родовище золота Ндасіма. Росія почала експлуатувати його ще у 2018 році, пообіцявши владі країни забезпечувати безпеку регіону, де знаходяться копальні. З цією метою використовуються найманці ПВК «Вагнер».



Зазначається, що під їх контролем кустарна копальня перетворилася на великий комплекс, який зараз охоплює щонайменше вісім виробничих зон. Наразі «вагнерівці» працюють над спорудженням об'єктів для довгострокової експлуатації копальні.



«Той факт, що вони розширюють видобуток корисних копалин, що вони будують ці довгострокові плани, гадаю, справді вказує на те, наскільки вони зблизилися з місцевими військовими та який вплив мають на уряд ЦАР», - розповіла виданню заступник директора проекту «Транснаціональні загрози» американського. Центру стратегічних та міжнародних досліджень Катріна Доксі.



Зв'язок із владою доводить і ще один факт, пише Politico: ЦАР заборонила миротворцям ООН запускати безпілотники над родовищем. Декілька дронів були обстріляні армією республіки. Офіційні особи США вважають, що ПВК «Вагнер» отримує «політичний контроль у країні».



Крім того, у 2020 році ПВК направила бійців на рудник Ндассима, а у 2021 році угруповання звинувачували в тому, що воно «без суду і слідства стратило повстанців і людей, які живуть у цьому районі, щоб вигнати їх із їхніх будинків для подальшої розробки шахти» .



Отримані від роботи копальні гроші, ймовірно, будуть використані для підтримки військових операцій в Україні, закупівлі озброєння та вербування нових найманців.