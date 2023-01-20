Эрдоган в разговоре с Зеленским вновь подтвердил, что готов стать посредником между Украиной и Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган повторил предложение выступить посредником между Москвой и Киевом. Об этом сообщает управление коммуникаций президента Турции.



«Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эрдоган подтвердил, что готов внести весомый дипломатический вклад в установление прочного мира между Россией и Украиной и взять на себя задачу содействия и посредничества в этом процессе», - говорится в сообщении.



В ходе разговора турецкий президент также выразил соболезнования в связи с трагической авиакатастрофой вертолета в Броварах.