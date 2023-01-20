Ердоган у розмові із Зеленським знову підтвердив, що готовий стати посередником між Україною та Росією

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повторив пропозицію виступити посередником між Москвою та Києвом. Про це повідомляє управління комунікацій президента Туреччини.



«Президент Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Ердоган підтвердив, що готовий зробити вагомий дипломатичний внесок у встановлення міцного миру між Росією та Україною та взяти на себе завдання сприяння та посередництва у цьому процесі», - йдеться у повідомленні.



У ході розмови турецький президент також висловив співчуття у зв'язку із трагічною авіакатастрофою вертольота у Броварах.