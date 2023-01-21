Оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Бахмуте, есть погибшие и раненые

Донецкая область. Фото: ОВА

В Донецкой области оккупанты продолжают обстрелы. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



На Донецком направлении накануне вечером россияне обстреляли Курахово: попали в два частных дома и торговый павильон, повредили шесть многоэтажек. В Авдеевке ночью продолжались хаотичные обстрелы, а на утро город подвергся четырем обстрелам из РСЗО «Град».



На Горловском направлении в Бахмуте россияне попали в многоэтажку: два человека погибли, трое ранены. В Нью-Йорке повреждены три дома. Константиновка подверглась двум ракетным ударам, повреждены детсад и колледж. Постоянные обстрелы продолжаются в Парасковиевке Соледарской громады.



На Лисичанском направлении повреждена многоэтажка в Лимане и три частных дома в Дробышево. Продолжаются обстрелы Торского и Заречного, а также Северска.

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На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли трое мирных жителей. Еще четыре человека были ранены.



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