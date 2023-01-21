Окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Бахмуті, є загиблі та поранені

Донецька область. Фото: ОВА

У Донецькій області окупанти продовжують обстріли. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



На Донецькому напрямку напередодні ввечері росіяни обстріляли Курахове: влучили у два приватні будинки та торговий павільйон, пошкодили шість багатоповерхівок. В Авдіївці вночі тривали хаотичні обстріли, а на ранок місто зазнало чотирьох обстрілів із РСЗВ «Град».



На Горлівському напрямку в Бахмуті росіяни влучили в багатоповерхівку: двоє людей загинули, троє поранені. У Нью-Йорку пошкоджено три будинки. Костянтинівка зазнала двох ракетних ударів, пошкоджено дитсадок і коледж. Постійні обстріли тривають у Парасковіївці Соледарської громади.



На Лисичанському напрямку пошкоджено багатоповерхівку в Лимані та три приватні будинки в Дробишевому. Тривають обстріли Торського та Зарічного, а також Сіверська.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинули троє мирних жителів. Ще чотирьох людей було поранено.



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