Из-за обстрелов в Гуляйполе погибла женщина, в Орехово горел кинотеатр, есть раненые

За прошедшие сутки снаряды российских оккупантов накрыли 21 город и поселок Запорожской области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Александр Старух.



«Армия захватчиков продолжает террор гражданских на линии разграничения», — подчеркнул Старух.



По его словам, в целом за сутки громады пережили 166 обстрелов, в реестре зафиксировано разрушение 18 домов.



«Вчера в Гуляйполе во время вражеского обстрела погибла женщина. В результате обстрела Орехово горело помещение кинотеатра, двое гражданских получили ранения. Прямо сейчас враг продолжает активные артиллерийские обстрелы вдоль линии фронта», — сообщил глава области.

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