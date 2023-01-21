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Из-за обстрелов в Гуляйполе погибла женщина, в Орехово горел кинотеатр, есть раненые

21 января 2023, 11:53

Из-за обстрелов в Гуляйполе погибла женщина, в Орехово горел кинотеатр, есть раненые

За прошедшие сутки снаряды российских оккупантов накрыли 21 город и поселок Запорожской области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Александр Старух.

«Армия захватчиков продолжает террор гражданских на линии разграничения», — подчеркнул Старух.

По его словам, в целом за сутки громады пережили 166 обстрелов, в реестре зафиксировано разрушение 18 домов.

«Вчера в Гуляйполе во время вражеского обстрела погибла женщина. В результате обстрела Орехово горело помещение кинотеатра, двое гражданских получили ранения. Прямо сейчас враг продолжает активные артиллерийские обстрелы вдоль линии фронта», — сообщил глава области.

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