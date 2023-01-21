Через обстріли в Гуляйполі загинула жінка, в Оріховому горів кінотеатр, є поранені

Минулої доби снаряди російських окупантів накрили 21 місто та селище Запорізької області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух.



«Армія загарбників продовжує терор цивільних на лінії розмежування», — наголосив Старух.



За його словами, загалом за добу громади пережили 166 обстрілів, у реєстрі зафіксовано руйнування 18 будинків.



«Учора в Гуляйполі під час ворожого обстрілу загинула жінка. Через обстріл Оріхового горіло приміщення кінотеатру, двоє цивільних отримали поранення. Прямо зараз ворог продовжує активні артилерійські обстріли вздовж лінії фронту», — повідомив очільник області.

Читайте також: Російські сили обстріляли Запорізьку область запальними снарядами