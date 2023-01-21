Сотрудничали с «ДНР»: Группа из пяти человек подозревается в похищении людей в Краматорске

Пяти участникам организованной группы заочно сообщили о подозрении в разбойных нападениях и похищениях людей в Краматорске. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.



Также фигурантам инкриминируются участие в террористической организации и незаконные завладения транспортными средствами, совершенные организованной группой.



По данным следствия, с мая по июнь 2014 года, в период временной оккупации Краматорска участниками так называемой «ДНР», пятеро местных жителей, сотрудничавших с группировкой, в возрасте от 30 до 40 лет совершили разбойные нападения на трех жителей города. Двух пострадавших нападавшие насильно отвезли в одно из захваченных в то время админзданий, где удерживали в подвале в течение восьми дней.



Сейчас участники организованной группы объявлены в розыск, досудебное расследование продолжается. Максимальное наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины, — лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.