Працювали з «ДНР»: Групу з п'яти осіб підозрюють у викраденні людей у Краматорську

П'ятьом учасникам організованої групи заочно повідомили про підозру в розбійних нападах і викраденнях людей у Краматорську. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.



Також фігурантам інкримінують участь у терористичній організації та незаконні заволодіння транспортними засобами, вчинені організованою групою.



За даними слідства, з травня по червень 2014 року, у період тимчасової окупації Краматорська учасниками так званої «ДНР», п'ятеро місцевих мешканців, які співпрацювали з угрупуванням, віком від 30 до 40 років, скоїли розбійні напади на трьох мешканців міста. Двох постраждалих нападники силоміць відвезли до однієї із захоплених на той час адмінбудівель, де утримували в підвалі протягом восьми днів.



Наразі учасників організованої групи оголошено в розшук, досудове розслідування триває. Максимальне покарання, передбачене ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України, — позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.