600 российских захватчиков ликвидировано за сутки

Украинские силы обороны уничтожили 600 российских оккупантов и десятки единиц военной техники за минувшие сутки, 21 января. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 22 января ориентировочно составили:
- личного состава — около 120 760 (+600) человек ликвидировано;
- танков — 3145 (+5);
- боевых бронированных машин — 6268 (+12);
- артиллерийских систем — 2144 (+9);
- РСЗО — 445 (+2);
- средств ПВО — 220;
- самолетов — 287;
- вертолетов — 277;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1892 (+1);
- крылатых ракет — 749;
- кораблей /катеров — 17;
- автомобильной техники и автоцистерн — 4932 (+14);
- специальной техники — 193.