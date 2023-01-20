Немецкая Федеральная служба разведки (БНД) встревожена высокими потерями украинских войск в боях за город Бахмут в Донецкой области. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel.



По данным журналистов, на секретном заседании на этой неделе БНД сообщила депутатам в Бундестаге, что сейчас украинская армия ежедневно теряет трехзначное число солдат в боях с российскими оккупантами.



БНД предупредила, что взятие Бахмута российскими войсками будет иметь «серьезные последствия», поскольку позволит России продвинуться дальше. Немецкая разведка также отметила, что российская армия действует под Бахмутом с «беспощадной жестокостью».



На заседании говорилось, что российское командование в настоящее время бросает солдат вперед, «как пушечное мясо», и что высокие потери в собственных вооруженных силах, видимо, не играли роли в тактике ведения войны Россией.

Британская разведка 16 января отмечала, что один из двух основных украинских маршрутов поставок в Бахмут находится под давлением войск РФ.