600 російських загарбників ліквідовано за добу

Українські сили оборони знищили 600 російських окупантів та десятки одиниць військової техніки минулої доби, 21 січня. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 22 січня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 120 760 (+600) осіб ліквідовано;
- танків — 3145 (+5);
- бойових броньованих машин — 6268 (+12);
- артилерійських систем — 2144 (+9);
- РСЗВ — 445 (+2);
- засобів ППО — 220;
- літаків — 287;
- вертольотів — 277;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1892 (+1);
- крилатих ракет — 749;
- кораблів / катерів — 17;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4932 (+14);
- спеціальної техніки — 193.