Материалы о закупках продовольствия для ВСУ вводят в заблуждение — Минобороны

Сведения о содержании закупок услуг питания для ВСУ распространяются в публичном пространстве «с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение». Об этом заявило министерство обороны Украины.



Минобороны отреагировало на информацию в СМИ о том, что ведомство закупает продукты для военных в 2-3 раза дороже, чем в магазинах.



Отмечается, что министр обороны Алексей Резников 21 января лично обратился к председателю комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с просьбой провести заседание комитета и заслушать информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуг питания военнослужащих на 2023 год с участием представителей НАБУ и ГБР.



Ведомство отметило, что у них нулевая толерантность к коррупции. Оно намерено обнародовать подробности расследования после заседания комитета Рады.



Ранее сообщалось, что Минобороны закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам. Об этом говорится в расследовании Zn.ua.



Отмечается, что речь идет об организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в далеких от линии соприкосновения Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Цены на продукты были завышены в два-три раза: так, Минобороны заказало картофель по цене 22 гривны за килограмм, в то время как в розницу его можно купить за восемь-девять гривен. Одно куриное яйцо было оценено в 17 гривен (170 гривен за десяток), тогда как в магазинах продается за семь (70 гривен за десяток).



Сравнение проводилось с розничными ценами, тогда как опт должен стоить гораздо дешевле. Военное ведомство заключило договор на закупку с ООО «Актив компани» в декабре 2022 года на сумму в 13,16 миллиарда гривен (329,3 миллиона евро).



Государственная аудиторская служба уже занялась проверками в Минобороны. Об этом заявила замглавы парламентского Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Марьяна Безуглая. Она поблагодарила журналистов за работу и пообещала «резонансные выводы» по итогам проверки и работы правоохранительных органов.