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Матеріали про закупівлю продовольства для ЗСУ використовуються для маніпуляцій — Міноборони

22 січня 2023, 11:49

Матеріали про закупівлю продовольства для ЗСУ використовуються для маніпуляцій — Міноборони

Відомості про зміст закупівель послуг харчування для ЗСУ поширюються у публічному просторі «з ознаками умисних маніпуляцій та вводять в оману». Про це заявило міністерство оборони України.

Міноборони відреагувало на інформацію у ЗМІ про те, що відомство закуповує продукти для військових у 2-3 рази дорожче, ніж у магазинах.

«Відомості про зміст закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, поширюються з ознаками умисних маніпуляцій і вводять в оману», — йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що міністр оборони Олексій Резніков 21 січня особисто звернувся до голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки з проханням провести засідання комітету та заслухати інформацію про порядок, обставини та результати закупівлі послуг харчування військовослужбовців на 2023 рік за участю представників НАБУ та ГБР.

Відомство зазначило, що мають нульову толерантність до корупції. Воно має намір оприлюднити подробиці розслідування після засідання Комітету Ради.

Крім того, міністерство звернеться до СБУ з проханням провести розслідування про «поширення свідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоди інтересам оборони під час війни».

Раніше у розслідуванні видання ZN.ua повідомлялося, що Міноборони закуповує продукти для ЗСУ за завищеними цінами.

Наголошується, що йдеться про організацію харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у далеких від лінії зіткнення Полтавської, Сумської, Київської, Житомирської, Чернігівської та Черкаської областей. Ціни на продукти були завищені вдвічі-втричі: так, Міноборони замовило картопля за ціною 22 гривні за кілограм, тоді як у роздріб її можна купити за вісім-дев'ять гривень. Одне куряче яйце було оцінено у 17 гривень (170 гривень за десяток), тоді як у магазинах продається за сім (70 гривень за десяток).

Порівняння проводилося з роздрібними цінами, тоді як гурт повинен коштувати набагато дешевше. Військове відомство уклало договір на закупівлю з ТОВ «Актив компані» у грудні 2022 року на суму 13,16 мільярда гривень (329,3 мільйона євро).

Державна аудиторська служба вже зайнялася перевірками до Міноборони. Про це заявила заступник голови парламентського Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла. Вона подякувала журналістам за роботу та пообіцяла «резонансні висновки» за підсумками перевірки та роботи правоохоронних органів.

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