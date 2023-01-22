Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут Соледар

НАБУ сообщило подробности аферы с участием замминистра развития общин

22 января 2023, 13:56

НАБУ сообщило подробности аферы с участием замминистра развития общин

Взятка замминистру Лозинскому Взятка замминистру Лозинскому

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский разоблачен на взятке в размере 400 тысяч долларов. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро.

Правоохранители отметили, что летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 млрд гривен на восстановление объектов критической инфраструктуры и обеспечение населения светом, теплом и водоснабжением в зимний период. Следствие установило, что ряд должностных лиц решили присвоить часть государственных средств. Чиновники заключили договоры с предпринимателями по завышенным ценам. Бизнес в свою очередь должен передать должностным лицам за «победу» в тендерах 280 млн гривен, которые составляли разницу между реальной и закупочной стоимостью услуг.

Правоохранители обнаружили и изъяли 920 тысяч гривен и 38,7 тысячи долларов во время проведения обысков в офисе предпринимателей. Они установили, что к афере был причастен замминистра развития общин. Разоблачили его благодаря оперативному проникновению детективов в состав группировки.

Против замминистра возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все лица, причастные к афере.

Ранее сообщалось, что заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств. В министерстве заявили, что Василий Лозинский будет уволен с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение по подготовке необходимых документов уже предоставлено вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым.

Еще по теме

Люди
Василий Лозинский
Организации
НАБУ
Прочее
Взятка

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:00
Главные события в оккупации 21 января
22:05
Возможно ли окончание войны в 2023 году: анализ ►
17:23
В Донецке погиб мужчина, его тело лежит на улице
13:53
Что говорят жители Донецка о войне и чего ждут в 2023 ►
10:15
«ДНР» заявила о ранении пятерых мужчин в Донецке и Горловке
23:56
Главные события в оккупации 20 января
10:59
Оккупанты изменили тактику перемещения техники в районе Мариуполя
09:06
В ОБСЕ потребовали объяснений от РФ по поводу украденных автомобилей
08:42
«ДНР» заявила о гибели двоих гражданских в Волновахе
23:43
Главные события в оккупации 19 января
18:30
«Зэки Пригожина»: В России делают героев из наемников «ЧВК Вагнера» ►
16:18
«ДНР»: Пушилин назначил нового «министра юстиции»
15:26
На ВОТ Украины РФ планирует «национализировать» имущество украинцев — Минобороны
12:06
Пригожин нашел «шпионов-диверсантов» в морге Луганска
11:48
Хозяин «ЧВК Вагнера» заявил о захвате села под Бахмутом. При этом Генштаб ВСУ сообщал об отбитии атаки
все новости
15:22
Украина создает новые воинские части в ожидании танков — Наев
14:56
Кабмин уволил Лозинского и решил проверить все проекты Минрегиона
13:56
НАБУ сообщило подробности аферы с участием замминистра развития общин
13:06
ВСУ нанесли удар по VIP-госпиталю кадыровцев на Луганщине
12:47
Освобождение Кременной откроет путь на Северодонецк — Гайдай
11:49
Материалы о закупках продовольствия для ВСУ вводят в заблуждение — Минобороны
11:08
Российские войска обстреляли города Донецкой области
09:42
600 российских захватчиков ликвидировано за сутки
09:26
Оборона Бахмута является стратегически обоснованной — ISW
08:56
ВСУ отбили атаки возле 10 населенных пунктов Донбасса — Генштаб
08:21
Жители Бахмута пострадали от обстрелов
23:00
Главные события в оккупации 21 января
22:56
На Днепропетровщине под обстрел попало предприятие
22:24
Подозревают в хищении: НАБУ задержало замминистра Лозинского
22:05
Возможно ли окончание войны в 2023 году: анализ ►
все новости
ВИДЕО
Возможно ли окончание войны в 2023 году: анализ ► Возможно ли окончание войны в 2023 году: анализ ►
21 января, 22:05
Бои за Бахмут: В городе остаются девять тысяч человек Бои за Бахмут: В городе остаются девять тысяч человек
21 января, 22:00
Что говорят жители Донецка о войне и чего ждут в 2023 ► Что говорят жители Донецка о войне и чего ждут в 2023 ►
21 января, 13:53

«Новости Донбасса» © 2023, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама