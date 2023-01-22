НАБУ сообщило подробности аферы с участием замминистра развития общин

Взятка замминистру Лозинскому

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский разоблачен на взятке в размере 400 тысяч долларов. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро.



Правоохранители отметили, что летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 млрд гривен на восстановление объектов критической инфраструктуры и обеспечение населения светом, теплом и водоснабжением в зимний период. Следствие установило, что ряд должностных лиц решили присвоить часть государственных средств. Чиновники заключили договоры с предпринимателями по завышенным ценам. Бизнес в свою очередь должен передать должностным лицам за «победу» в тендерах 280 млн гривен, которые составляли разницу между реальной и закупочной стоимостью услуг.



Правоохранители обнаружили и изъяли 920 тысяч гривен и 38,7 тысячи долларов во время проведения обысков в офисе предпринимателей. Они установили, что к афере был причастен замминистра развития общин. Разоблачили его благодаря оперативному проникновению детективов в состав группировки.



Против замминистра возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все лица, причастные к афере.



Ранее сообщалось, что заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств. В министерстве заявили, что Василий Лозинский будет уволен с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение по подготовке необходимых документов уже предоставлено вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым.