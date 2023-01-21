Подозревают в хищении: НАБУ задержало замминистра Лозинского

Заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает Мининфраструктуры.



«По информации СМИ, НАБУ провело обыски и задержало заместителя министра. Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины оказывает полное содействие следствию», — подчеркнули в ведомстве.



Там добавили, что Василий Лозинский будет уволен с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение по подготовке необходимых документов уже предоставлено вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым.

В начале ноября Кабинет министров назначил первого заместителя министра развития громад и территорий Василия Лозинского исполняющим обязанности министра после увольнения с этой должности Алексея Чернышова. Позже Кабмин объединил два министерства: инфраструктуры и развития громад и территорий. Объединенное ведомство возглавил Александр Кубраков, а Лозинский был назначен его заместителем.