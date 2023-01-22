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НАБУ повідомило подробиці афери за участю заступника міністра розвитку громад

22 січня 2023, 13:56

НАБУ повідомило подробиці афери за участю заступника міністра розвитку громад

Заступника міністра викрито на хабарі у розмірі 400 тисяч доларів. Фото: НАБУ Заступника міністра викрито на хабарі у розмірі 400 тисяч доларів. Фото: НАБУ

Заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського викрито на хабарі у розмірі 400 тисяч доларів. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

Правоохоронці зазначили, що влітку 2022 року Кабмін виділив 1,68 млрд гривень на відновлення об'єктів критичної інфраструктури та забезпечення населення світлом, теплом та водопостачанням у зимовий період. Слідство встановило, що низка посадових осіб вирішила присвоїти частину державних коштів. Чиновники уклали договори із підприємцями за завищеними цінами. Бізнес, у свою чергу, має передати посадовим особам за «перемогу» у тендерах 280 млн гривень, які становили різницю між реальною та закупівельною вартістю послуг.

Правоохоронці виявили та вилучили 920 тисяч гривень та 38,7 тисячі доларів під час проведення обшуків в офісі підприємців. Вони встановили, що до афери причетний заступник міністра розвитку громад. Викрили його завдяки оперативному проникненню детективів до складу угруповання.

Проти заступника міністра порушили кримінальну справу за ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України. Слідчі дії продовжуються, встановлюються всі особи, причетні до афери.

Раніше повідомлялося, що заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського було затримано за підозрою в розкраданні бюджетних коштів. У міністерстві заявили, що Василя Лозинського буде звільнено з посади. Відповідне розпорядження щодо підготовки необхідних документів уже надано віце-прем'єр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим.

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