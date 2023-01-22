Войска РФ нанесли удар по критической инфраструктуре в Запорожской области

Российские войска сегодня, 22 января, нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре в Запорожской области. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.



«В течение суток противник нанес 5 авиационных ударов по позициям Сил обороны и ракетный удар — по критической инфраструктуре в Запорожской области. Осуществил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня», — говорится в сообщении.



В Генштабе отметили, что основные усилия Россия сосредоточивает на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на Запорожском, Авдеевском и Лиманском направлениях. На Купянском, Новопавловском и Херсонском — обороняется.



На Купянском направлении силы РФ обстреляли районы Петропавловки, Табаевки и Крохмального Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховку на Луганщине.



На Лиманском направлении обстреляны Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Кузьмино Луганской области.



На Бахмутском направлении огневому поражению российской артиллерии подверглись районы 14 населенных пунктов. Среди них — Верхнекаменское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огонь оккупантов попали Авдеевка, Невельское, Георгиевка и Марьинка.



На Новопавловском направлении обстреляны Богоявленка и Никольское Донецкой области.



На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 16 населенных пунктов, в частности, Вольное Поле, Временка и Новополье на Доннечине и Гуляйполе, Павловка, Степное, Орехов и Малая Токмачка Запорожской области.

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На Херсонском направлении силы РФ обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Дудчаны, Монастырское, Антоновка, Береговое, Янтарное и Херсон. Есть пострадавшие среди мирного населения.



В Генштабе отметили, что силы РФ продолжают нести потери. Так, в городскую больницу Новой Каховки Херсонской области ежедневно прибывают грузовые и легковые автомобили с ранеными российскими военнослужащими. Количество ликвидированных российских военных уточняется, добавили в ведомстве.



Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава сил РФ, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения оккупантов и два склада боеприпасов.