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Війська РФ завдали удару по критичній інфраструктурі в Запорізькій області

22 січня 2023, 20:16

Війська РФ завдали удару по критичній інфраструктурі в Запорізькій області

Російські війська сьогодні, 22 січня, завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі в Запорізькій області. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

«Протягом доби противник завдав 5 авіаційних ударів по позицій Сил оборони та ракетний удар — по критичній інфраструктурі в Запорізькій області. Здійснив понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що основні зусилля Росія зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках. На Куп'янському, Новопавлівському та Херсонському — обороняється.

На Куп'янському напрямку сили РФ обстріляли райони Петропавлівки, Табаївки та Крохмального Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівку на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріляні Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Кузьмине Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневу поразку російської артилерії зазнали райони 14 населених пунктів. Серед них — Верхньокам'янське, Білогорівка, Червона Гора, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогонь окупантів потрапили Авдіївка, Невельське, Георгіївка та Мар'їнка.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Богоявленку та Микільське Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали постраждали понад 16 населених пунктів, зокрема, Вільне Поле, Временка та Новопілля на Донечині та Гуляйполе, Павлівка, Степове, Оріхів та Мала Токмачка Запорізької області.

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На Херсонському напрямку сили РФ обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Дудчани, Монастирське, Антонівка, Берегове, Бурштинове та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення.

У Генштабі зазначили, що сили РФ продовжують зазнавати втрат. Так, до міської лікарні Нової Каховки Херсонської області щодня прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими російськими військовослужбовцями. Кількість ліквідованих російських військових уточнюється, додали у відомстві.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу сил РФ, підрозділи ракетних військ та артилерії вразили два райони зосередження окупантів та два склади боєприпасів .

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