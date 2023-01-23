Путин создал в захваченном Донецке управление ФСБ

На захваченной Россией территории Донецкой области создано управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Об этом сегодня сообщил «Штаб территориальной обороны ДНР».



Отмечается, что управление ФСБ на оккупированной территории создано согласно указу президента России Владимира Путина от 31 декабря 2022 года.



Начальником «УФСБ России по ДНР» назначен российский генерал-майор Олег Боломожнов.

Олег Боломожнов

До этого Боломожнов руководил управлением ФСБ в Саратовской области. А еще ранее управлял УФСБ по Республике Тыва и УФСБ по Магаданской области РФ. Награжден государственными и ведомственными наградами.



Саратовское издание «СарИнформ» еще 9 января со ссылкой на источник писало, что Боломожнов переведен в «ДНР».