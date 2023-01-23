Путін створив у захопленому Донецьку управління ФСБ

На захопленій Росією території Донецької області створено управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ. Про це сьогодні повідомив «Штаб територіальної оборони ДНР».



Зазначається, що управління ФСБ на окупованій території створено згідно з указом президента Росії Володимира Путіна від 31 грудня 2022 року.



Начальником « УФСБ Росії по ДНР» призначено російського генерал-майора Олега Боломожнова.

Олег Боломожнов

До цього Боломожнов керував управлінням ФСБ у Саратовській області. А ще раніше керував УФСБ у Республіці Тива та УФСБ у Магаданській області РФ. Нагороджений державними та відомчими нагородами.



Саратовське видання «СарІнформ» ще 9 січня з посиланням на джерело писало, що Боломожнов переведений у «ДНР».