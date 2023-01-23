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«Укрэнерго»: Дефицит электричества вырос, в пяти областях аварийные отключения

23 января 2023, 13:13

«Укрэнерго»: Дефицит электричества вырос, в пяти областях аварийные отключения

В понедельник, 23 января, в Украине вырос уровень потребления электроэнергии, это связано с началом рабочей недели и постепенным похолоданием. Об этом сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

В связи с ростом потребления увеличился и дефицит мощности в энергосистеме, отметили в компании.

«Причина дефицита: в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление», – говорится в сообщении.

Лимиты потребления электроэнергии получили все облэнерго. «Уже утром лимиты превышены в пяти областях: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Волынской и Львовской, где применяются аварийные отключения, которые возможны также в других областях», – отметили в компании.

В «Укрэнерго» также рассказали, что ремонтным бригадам энергетиков удалось восстановить одну из линий на 330 кВ на юго-востоке Украины.

Энергосистема Украины уже перенесла 12 ракетных атак росармии и 14 ударов БПЛА по энергообъектам.

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