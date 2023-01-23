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«Укренерго»: Дефіцит електроенергії виріс, у п'яти областях аварійні відключення

23 січня 2023, 13:13

«Укренерго»: Дефіцит електроенергії виріс, у п'яти областях аварійні відключення

У понеділок, 23 січня, в Україні зріс рівень споживання електроенергії, це пов'язано з початком робочого тижня та поступовим похолоданням. Про це повідомила прес-служба НЕК «Укренерго».

У зв'язку із зростанням споживання збільшився і дефіцит потужності в енергосистемі, зазначили у компанії.

«Причина дефіциту: внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджено електростанції (генеруючі потужності) та високовольтну мережу. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання», – йдеться у повідомленні.

Ліміти споживання електроенергії отримали усі обленерго.

«Вже вранці ліміти перевищено у п'яти областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській, де застосовуються аварійні відключення, які можливі також в інших областях», – зазначили у компанії.

В Укренерго також розповіли, що ремонтним бригадам енергетиків вдалося відновити одну з ліній на 330 кВ на південному сході України.

Енергосистема України вже перенесла 12 ракетних атак росармії та 14 ударів БПЛА по енергооб'єктах.

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