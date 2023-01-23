Армия РФ ударила ракетами по Краматорску. Мэр показал последствия

Российская армия ударила ракетами по Краматорску. Фото: соцсети

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.



Он отметил, что детали атаки выясняются.



Некоторые телеграм-каналы опубликовали фото поднимающихся клубов дыма над городом после взрыва.



В 14:56 в ряде восточных областей Украины была объявлена воздушная тревога.



Позже мэр Гончаренко сообщил, что войска РФ нанесли удары по промзоне и частному сектору города. Обошлось без пострадавших. Также он опубликовал фотографии поврежденного частного дома.

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