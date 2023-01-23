Армия РФ ударила ракетами по Краматорску. Мэр показал последствия

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.
Он отметил, что детали атаки выясняются.
Некоторые телеграм-каналы опубликовали фото поднимающихся клубов дыма над городом после взрыва.
В 14:56 в ряде восточных областей Украины была объявлена воздушная тревога.
Позже мэр Гончаренко сообщил, что войска РФ нанесли удары по промзоне и частному сектору города. Обошлось без пострадавших. Также он опубликовал фотографии поврежденного частного дома.
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