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Армія РФ вдарила ракетами по Краматорську. Мер показав наслідки

Оновлено
23 січня 2023, 19:30

Армія РФ вдарила ракетами по Краматорську. Мер показав наслідки

Російська армія вдарила ракетами по Краматорську. Фото: соцмережі Російська армія вдарила ракетами по Краматорську. Фото: соцмережі

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

Він зазначив, що деталі атаки з'ясовуються.

Деякі телеграм-канали опублікували фото клубів диму, що піднімаються, над містом після вибуху.

О 14:56 у ряді східних областей України було оголошено повітряну тривогу.

Пізніше мер Гончаренко повідомив, що війська РФ завдали ударів по промзоні та приватному сектору міста. Обійшлося без постраждалих. Також він опублікував фотографії ушкодженого приватного будинку.

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