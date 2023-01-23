Жена командира полка «Азов»: В российском плену до сих пор около 2000 военных из «Азовстали»

В российском плену до сих пор около 2000 военных, которые находились на территории комбината «Азовсталь», из них около 700 «азовцев». Об этом сообщила жена командира полка «Азов», Героя Украины Дениса Прокопенко Екатерина, передает «Громадське радио».



«Среди них много раненых еще со времен «Азовстали», или от пыток. Также немало женщин. Прошу каждого приложить максимум усилий и приобщиться к освобождению героев из плена, приобщиться к поддержке семей погибших, к поддержке вышедших из плена, тех, кому нужна реабилитация», — сказала она.



Женщина также напомнила, что до сих пор не наказаны виновные за террористический акт в Еленовке, где погибли около 50 бойцов и получили ранения около 100 военнопленных.