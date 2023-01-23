Дружина командира полку «Азов»: У російському полоні досі близько 2000 військових із «Азовсталі»

У російському полоні досі близько 2000 військових, які перебували на території комбінату «Азовсталь», з них близько 700 «азовців». Про це повідомила дружина командира полку «Азов», Героя України Дениса Прокопенка Катерина, повідомляє «Громадське радіо».



«Серед них багато поранених ще з часів «Азовсталі», або від тортур. Також чимало жінок. Прошу кожного докласти максимум зусиль і долучитися до звільнення героїв з полону, долучитися до підтримки сімей загиблих, до тих, хто вийде з полону, тих, кому потрібна реабілітація», — сказала вона.



Жінка також нагадала, що досі не покарано винних за терористичний акт у Оленівці, де загинули близько 50 бійців і отримали поранення близько 100 військовополонених.