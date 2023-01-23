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Тимошенко написал заявление об увольнении с поста замглавы ОП — СМИ

23 января 2023, 23:31

Тимошенко написал заявление об увольнении с поста замглавы ОП — СМИ

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники составе СНБО и в Кабинете министров.

По словам собеседников издания, вместо Тимошенко на должность планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

Кроме того, в отставку уйдут главы военных администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

«Кадровые решения» анонсировал президент Ввадимир Зеленский во время сегоднняшнего видеообращения.

«Уже есть также кадровые решения — часть сегодня, часть будет завтра. Управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах и в правоохранительной системе», — сказал он.

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