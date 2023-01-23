Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники составе СНБО и в Кабинете министров.



По словам собеседников издания, вместо Тимошенко на должность планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.



Кроме того, в отставку уйдут главы военных администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.



«Кадровые решения» анонсировал президент Ввадимир Зеленский во время сегоднняшнего видеообращения.



«Уже есть также кадровые решения — часть сегодня, часть будет завтра. Управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах и в правоохранительной системе», — сказал он.