Тимошенко написав заяву про звільнення з посади заступника голови ОП — ЗМІ

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади. Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на джерела складу РНБО та в Кабінеті міністрів.



За словами співрозмовників видання, замість Тимошенко на посаду планують призначити голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу.



Крім того, видання пише, що у відставку підуть голови військових адміністрацій Сумської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.



«Кадрові рішення» анонсував президент Володимир Зеленський під час сьогоднішнього відеозвернення.



«Вже є також кадрові рішення — частина сьогодні, частина буде завтра. Управлінців різного рівня в міністерствах та інших структурах центральної влади, і в регіонах, і в правоохоронній системі», — сказав він.