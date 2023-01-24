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СНБО ввел санкции против племянника патриарха Кирилла и других священников РПЦ

24 января 2023, 00:39

СНБО ввел санкции против племянника патриарха Кирилла и других священников РПЦ

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкцийях против племянник патриарха Кирилла Михаила Гундяева и других священников Русской православной церкви.

Соответсвующий указ опубликван на сайте главы государства.

Всего в санкционном списке 22 представителя РПЦ.

В частности, санкции введены против настоятеля храма Казанской Иконы Божьей Матери Александра Булекова, руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Волоколамского Иллариона, протоиерея РПЦ, телеведущего Андрея Ткачева, митрополита Клинского Леонида.

Санкции включают блокировкиу активов, запрет выведения капиталов за пределы Украины, другие экономические ограничения, а также запрет на въезд на территорию страны

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